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    Бартомеу не исключил, что Алвес может быть наказан за шуточное видео в парике

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал видеоролик, который выложил на своей странице в Instagram защитник Даниэль Алвес. Напомним, Алвес, надев парик и изображая женский голос, сказал, что в поражении от «Атлетико» в Лиге чемпионов нет ничего страшного.

    «Утром мы проснулись, и все увидели этот ролик. Реакции были разные. С одной стороны, это показывает, что команда пришла в себя после неудачи в Мадриде и снова шутит и смеется. С другой стороны, некоторых членов клуба это видео раздражает.

    Такие виды активности в социальных сетях нужно регулировать, но также необходимо и научиться жить с этим. Уверен, что правила на этот счет появятся.

    Мы стараемся, чтобы не все происходящее в клубе становилось достоянием публики. Некоторые вещи так и остаются неизвестными, а некоторые выходят на поверхность, хотя нам бы этого не хотелось. Это вопрос раздевалки, и если мы и предпримем что-то в отношении Алвеса, то я все равно об этом не скажу», – заявил Бартомеу.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Sport.es

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    16.04.2016 01:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4263

      mutabor0992 23 апреля 2016, 23:31

      Делу- время,потехе- час.Какой то он обдолбаный на этом фото...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 21 апреля 2016, 09:55

      Не могу понять что в этом плохого,это его личная жизнь его личное дело.Главное что он показывает на поле и что он один из важнейших игроков Барселоны..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Papa Torresa 17 апреля 2016, 15:29

      Даниела!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 17 апреля 2016, 12:15

      Дебил

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1608

      кто там 17 апреля 2016, 11:08

      какая команда такие и игроки) школа балета и танцев)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Real Madrid 25 16 апреля 2016, 16:46

      клоун

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -1

      screamvoltage 16 апреля 2016, 07:52

      правильно!

      -3
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