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    Сергей Ребров: «Все равно, где проводить выездной матч с «Шахтером»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров готов сыграть выездной матч чемпионата Украины против «Шахтера» в любом городе.

    «Запорожье или Одесса? Как по мне, абсолютно все равно, где проводить выездной поединок с «Шахтером». Думаю, мы в любом случае должны уважать решение горняков о месте проведения матча, поскольку эта команда, к сожалению, домашние поединки проводит вне своего города.

    В этом плане я чисто по-человечески понимаю «Шахтер», и мы были бы готовы сыграть с горняками в любом городе, который бы они выбрали местом проведения встречи с нами», – приводит слова Реброва dynamo.kiev.ua.

    Напомним, что матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 30 апреля в Запорожье.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2016 10:43
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