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    Клопп: «У «Ливерпуля» есть прекрасные шансы»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не скрывает, что хочется пройти «Боруссию» на четвертьфинальной стадии Лиги Европы. Напомним, что первый матч команд завершился со счетом 1:1.

    «Пришло время, когда ты как тренер не можешь допускать ошибок. Даже не представляю, что об этом считают в «Боруссии», но у «Ливерпуля» есть прекрасные шансы. Мы хотим пройти дальше. В футболе очень важно быть смелым. У нас достаточно высокий уровень игры, чтобы пробиться в полуфинал.

    Мы, разумеется, не бросимся вперед с шашками наголо. Дортмунд может играть лучше, но и мы тоже. Они были в верхней части турнирной таблицы чемпионата Германии на протяжении всего сезона. Только посмотрите, насколько хороший футбол они демонстрируют. И нет причин считать, что это изменится», – высказался Клопп накануне игры.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы «Ливерпуль» – «Боруссия» состоится в четверг, 14 апреля, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    14.04.2016 15:40
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