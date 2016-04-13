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    «Аугсбург» не отпустит Вайнцирля в «Шальке»

    Руководство «Аугсбурга» не собирается расставаться с главным тренером команды Маркусом Вайнцирлем. По словам спортивного директора клуба Штефана Ройтера, свой контракт специалист доработает до конца. Ранее в СМИ сообщили о том, что Вайнцирль может по окончании нынешнего сезона возглавить «Шальке».

    «Инициатива действий сейчас только в наших руках. У Вайнцирля с «Аугсбургом» долгосрочный контракт. Поэтому вопрос в нашем клубе определенно не обсуждается. Принципиально не хочется отказываться от специалистов высокого уровня», — сказал Ройтер в интервью одному из немецких телеканалов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2016 07:36
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