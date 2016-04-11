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    Блан: «Мы должны сыграть компактно»

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан рассказал о своих ожиданиях перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Первая встреча в этой паре завершилась со счетом 2:2.

    «Мы способны пройти дальше, но понимаем, насколько сложно будет это сделать. В первом матче «Сити» сыграл чрезвычайно хорошо, у них в атаке играют игроки высшего уровня. Нам нужно надежнее играть в обороне и закрывать пространство.

    Если мы оставим им свободные зоны, они сумеют этим воспользоваться. Мы должны сыграть компактно и придерживаться своего стиля», – сказал Блан.

    Матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ» состоится во вторник, 12 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    11.04.2016 21:01
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