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    Муса: «Ассистировать партнерам мне доставляет не меньшее удовольствие, чем забивать голы»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса подвел итоги матча 23-го тура РФПЛ против «Мордовии» (7:1).

    – Матч сложился для нас легко. 5:0 к 30-й минуте – ну разве не сказка?

    – На последних минутах вы могли легко забить еще, но решили поделиться с мячом с Широковым...

    – Отдавать голевые передачи мне доставляет не меньшее удовольствие, чем забивать самому. К сожалению, в том моменте не получилось отличиться. Не беда.

    – Матч был перенесен на более ранее время из-за хоккейного финала, в котором участвует ЦСКА. В курсе этого?

    – Нет, не слышал этого. Но я хоккей люблю. Так что сейчас поеду и посмотрю матч со своей семьей.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    09.04.2016 16:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 апреля 2016, 16:35

      Надо было 17:1 выигрывать. Тогда 7 твои.

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