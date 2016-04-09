Экс-скаут «Ювентуса»: «Салас сорвал переход Роналду в туринский клуб в 2002-м году»

Экс-скаут «Ювентуса» Джанни Ди Марцио признался, что в 2002-м году форвард «Реала» Криштиану Роналду чуть было не оказался в туринском клубе.

«После просмотра матчей Роналду за «Спортинг», я составил отчет. У меня состоялся разговор с ним и его матерью. В течение суток они прибыли в Турин, где Роналду проходил медицинское обследование, однако в конце концов так ничего и не вышло.

В сделку со «Спортингом» был включен Марсело Салас, однако чилиец не захотел покидать Италию, и в итоге сделка оказалась сорванной», – сказал Ди Марцио.

Напомним, что в 2003-м году Роналду был приобретен «Манчестер Юнайтед» за 17,5 миллиона евро.