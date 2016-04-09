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  • Экс-скаут «Ювентуса»: «Салас сорвал переход Роналду в туринский клуб в 2002-м году»

Экс-скаут «Ювентуса»: «Салас сорвал переход Роналду в туринский клуб в 2002-м году»

9 апреля 2016, 14:54
2

Экс-скаут «Ювентуса» Джанни Ди Марцио признался, что в 2002-м году форвард «Реала» Криштиану Роналду чуть было не оказался в туринском клубе.

«После просмотра матчей Роналду за «Спортинг», я составил отчет. У меня состоялся разговор с ним и его матерью. В течение суток они прибыли в Турин, где Роналду проходил медицинское обследование, однако в конце концов так ничего и не вышло.

В сделку со «Спортингом» был включен Марсело Салас, однако чилиец не захотел покидать Италию, и в итоге сделка оказалась сорванной», – сказал Ди Марцио.

Напомним, что в 2003-м году Роналду был приобретен «Манчестер Юнайтед» за 17,5 миллиона евро.

Источник: AS
Италия. Кубок Испания. Примера Италия Спортинг Ювентус Реал Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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Romio-xxx
1460203770
интересный факт.
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roman230582
1460209646
Сколько таких возможных переходов могло быть, ничего удивительного
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