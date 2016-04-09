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    Уилшир: «Мечтаю сыграть на Евро»

    Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.

    «Просто хочу вернуться в первую команду. Я мечтаю сыграть на Евро, поэтому мне нужно вернуться в основной состав. Для этого я должен убедить Венгера и Ходжсона, что я нужен им.

    Чувствую себя хорошо, было приятно вновь сыграть на «Эмирейтс». Пускай я пока и не готов к выступлению за основу, но сделал еще один шаг на этом пути», – сказал Уилшер.

    Напомним, что в текущем сезоне англичанин за основу «Арсенала» не играл.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    09.04.2016 07:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 апреля 2016, 09:01

      Если ты будешь играть? А кто в барах кольянах будет висеть

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