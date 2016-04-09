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    Федерация футбола Бразилии ответила на просьбу «Барселоны» по Неймару

    Федерация футбола Бразилии подтвердила, что ей пришло письмо из «Барселоны» с просьбой не вызывать Неймара на некоторые матчи сборной, и заявила, что рассчитывает на участие игрока во всех соревнованиях.

    «Бразильская футбольная федерация в пятницу, 8 апреля получила письмо, подписанное президентом «Барселоны» Жозепом Марией Бартомеу, в котором ясно излагалась позиция клуба по вопросу участия Неймара в Кубке Америки и Олимпийских играх. Клуб согласен отпустить игрока только на одно из этих соревнований.

    Бразильская футбольная федерация сделает все возможное для того, чтобы Неймар сыграл и на Кубке Америки, и на Олимпиаде.

    Неймар уже публично подтверждал, что хочет сыграть за сборную Бразилии на обоих турнирах, и мы рассчитываем, что он договорится с клубом», – сказано в заявлении организации.

    Источник: Goal.com

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    09.04.2016 01:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      RyAn22 9 апреля 2016, 07:05

      Думаю, барса зря ломается, все-таки опыт огромный для неймара

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36

      Solmon 9 апреля 2016, 06:23

      Клуб указывает сборной)))

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