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    Ромуло: «У «Спартака» еще есть шанс стать чемпионом России»

    Полузащитник «Спартака» Ромуло считает, что его команда по-прежнему способна побороться за чемпионство в российской Премьер-лиге.

    «Таблица сейчас очень плотная. Отрыв первой команды от преследователей — микроскопический. Так что сразу у нескольких клубов есть шансы на титул. В том числе — у «Спартака». Понятно, что золото — это очень сложная цель, но мы продолжим стараться. Главное — бороться, не опускать рук в любой ситуации. И тогда, может быть, именно мы станем чемпионами», – заявил бразильский игрок.

    Источник: Спортфакт

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    08.04.2016 15:12
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 9 апреля 2016, 10:55

      Нет, нет шансов

      0
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      Рейтинг: +4263

      mutabor0992 9 апреля 2016, 03:41

      Ромуло не покупай водку в ларьке.Не ленись.Сгоняй в "пятерочку".А то последние "извилины" распрямятся.Хотя откуда у примата извилины?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11227

      alp 8 апреля 2016, 21:51

      да да да стеночки спартаковский дух валера.....

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 8 апреля 2016, 21:26

      Наши болельщики считают, что скорее небо упадет на Дунай...это вообще не обсуждаемо.За 5-е место зацепиться бы с такой игрой

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 апреля 2016, 21:17

      Ромуло: «У «Спартака» есть шанс выиграть лигу чемпионов»

      1
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      Рейтинг: +11227

      alp > fakel-vrn 8 апреля 2016, 21:51

      два плюса )

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 8 апреля 2016, 21:04

      Вечером 16 апреля предлагаю Ромуло в тесном спартаковском кругу обсудить детали чемпионского банкета .

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 апреля 2016, 20:15

      И опять ни одного коммента наших болельщиков-весь шлак собрался.

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > VVM1964 8 апреля 2016, 22:16

      Да насрать на твои сомнения

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 8 апреля 2016, 20:05

      Ненаучная фантастика, я скорее поверю, что Лестер станет чемпионом России (да России) чем спартак)))

      -2
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 8 апреля 2016, 19:32

      надо бороться и не опускать рук, сказал Ромуло попивая коктейльчик через трубочку лежа на пляжу))))

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      Рейтинг: +193

      westerose 8 апреля 2016, 18:04

      Ухахахахаха.. в голос смеюсь.. в голос. Ромуло ты сделал мой день)

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