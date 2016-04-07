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    Лига Европы. «Ливерпуль» Клоппа постарается прервать серию «Боруссии»

    Удивительно, какого прогресса добился с «Боруссией» Томас Тухель, возглавивший клуб летом 2015 года. В 2016-м «Боруссия» не потерпела ни единого поражения и выглядит явным фаворитом первой встречи. Но если кто и знает, как обыграть дортмундцев, то это их бывший наставник – Юрген Клопп. В четвертьфинал одного из еврокубков «Ливерпуль» вышел впервые с сезона 2009/10. Стоит отметить, что данные соперники трижды встречались на европейской арене, и каждый одержал по одной победе при одной ничьей.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Боруссия» – «Ливерпуль». Начало в 22:05, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2016 21:25
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