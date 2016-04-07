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    Давид Луис: «Не мог не сфолить»

    Защитник «ПСЖ» Давид Луис стал рекордсменом Лиги чемпионов, заработав самую быструю желтую карточку в матче с «Манчестер Сити».

    «В эпизоде с пенальти я опередил соперника и был контакт, поэтому все справедливо. Несмотря на ничью в Париже – мы верим в общий успех.

    Жаль, что я получил предупреждение, что не позволит мне сыграть в ответном матче, но я не мог поступить иначе в той ситуации», – заявил Давид Луис.

    Напомним, первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 2:2.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    07.04.2016 07:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 7 апреля 2016, 12:53

      Немного жаль ПСЖ, играли они получше Сити

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