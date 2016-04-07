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    Вальверде: «Мы мечтали об этом матче весь сезон»

    Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде пообещал, что его команда не будет отсиживаться в обороне в предстоящем четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Севильей».

    «Мы мечтали об этом матче весь сезон. Вряд ли судьба противостояния решится в Бильбао, поэтому мы должны наслаждаться игрой и бороться. Не можем позволить себе отсиживаться в обороне. Будем изо всех сил стараться выиграть, но – не теряя головы.

    «Севилья» знает, как побеждать в этом турнире, но мы тоже жаждем войти в историю. Наша команда очень хотела бы снова оказаться в финале», – заявил Вальверде.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Атлетик» – «Севилья» состоится в четверг, 7 апреля, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    07.04.2016 07:13
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