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    Харт: «Удар Златана с пенальти показался несложным»

    Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт поделился впечатлениями после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:2).

    «Это была сумасшедшая игра, мы полностью погрузились в нее. Матч получился хорошим, а вот будет ли хорошим результат – посмотрим. Два гола на выезде – это прекрасно, надеюсь, они нам пригодятся. На этой стадии всегда есть шансы у обеих команд», – сказал Харт.

    Также голкипер оценил игру Златана Ибрагимовича, который не забил пенальти, однако затем отличился с игры, воспользовавшись ошибкой Фернандо.

    «Я не видел повтора пенальти, но мне удар показался несложным. Мы пропустили ужасный первый гол: я отдал мяч Фернандо и думал, что он найдет, куда сделать передачу, но тут здоровяк просунул свою ногу нереального размера, и мяч оказался в сетке.

    Мы творим историю этого клуба и не хотим, чтобы на этом все закончилось. Я горжусь сегодняшней игрой защиты», – сказал Харт.

    Источник: BBC

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    07.04.2016 00:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 7 апреля 2016, 10:44

      Златан конечно молодчик. Уважуха) В АПЛ его!!!

      0
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      Рейтинг: +78

      Federalll 7 апреля 2016, 00:39

      Мы пропустили ужасный первый гол: я отдал мяч Фернандо и думал, что он найдет, куда сделать передачу, но тут здоровяк просунул свою ногу нереального размера, и мяч оказался в...

      Дааа, те ещё эпитеты )))

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Federalll 7 апреля 2016, 00:39

      и такое бывает))))ахаххахах

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 апреля 2016, 00:38

      Как он любит Златана))))

      1
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