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    Лапочкин: «Я объективно не мог увидеть офсайд у игроков «Ростова»

    Арбитр Сергей Лапочкин высказал свое мнение по поводу решения судейского комитета РФС отстранить его условно от обслуживания матчей до конца сезона. Такое решение было вынесено по итогам матча 22-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком», в котором судейская бригада допустила две грубейшие ошибки, неправильно засчитав оба гола ростовчан.

    – Я не очень понимаю, что означает условное наказание.

    Вы считаете, что вы не виноваты в эпизодах с забитыми «Ростовом» голами?

    – Если говорить об эпизодах с офсайдами, то могу сказать одно: я просто объективно не мог видеть, был офсайд или нет.

    Вы понимаете, почему поднялся такой шум?

    – У меня есть свое мнение на этот счет, но я не буду его озвучивать.

    – А со своим ассистентом вы общались в последнее время?

    – Конечно, мы с ним общались и вчера, и позавчера. Но я не могу за него сказать, что он сейчас чувствует.

    Он признал, что ошибся в первом голе?

    – Думаю, все смотрели телевизор и поняли, что есть черное, а что – белое.

    А если говорить про второй гол?

    – Скажу то же самое.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2016 00:26
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 7 апреля 2016, 11:07

      Вернули долг Ростову, а спартак истерит. В первом матче пенальти за руку не поставили, а Глушакову дискву не дали за многочисленные симуляции и выпрашивание пенальти.
      С зенитом не дали пенальти и позволили случиться 3 мячу, уоторый был забит после нарушения правил вблизи своей штрафной. За 3 мяч спорить глупо, т.к. целое поле было, чтоб остановить атаку.
      Игру с ЦСКА в 1 круге все помнят.
      А тут за 1 офсайд в динамике столько поноса.

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      Рейтинг: +12

      David Kipiani 6 апреля 2016, 14:13

      Повторяю очередной раз! господа Мутко и Федун, реализовывать свои моменты надо!!!!!!!!!!!! а не пинать судью!!!! 0:0 или 2:0 вам как то сыграет роль? Всю свою историю на Спартак вся Россия работала. Будь это РСФСР или РФ. Даже при всем этом Динамо Киев больше становилось чемпионом Союза, а Тбилисцы по красоте игры. Что в Европе Спартак выиграл? Больше самобытных крепких команд. Долой гегемонию столиц

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      Рейтинг: +78

      Federalll > David Kipiani 7 апреля 2016, 00:20

      Без обид, но хорош истерить как баба, со своим лозунгами еще не наигрались в оранжевые революции?
      И про столицы - давно Киев и Тбилиси уже таковыми не являются?

      0
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      Рейтинг: +12

      David Kipiani > Federalll 7 апреля 2016, 10:21

      а при чем тут революции?

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      Рейтинг: +12

      David Kipiani > Federalll 7 апреля 2016, 10:22

      Истерят спартачи, а я констатирую факты

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 апреля 2016, 13:49

      Лапочкин здесь ни причем, миллиметровый офсайд сложно отследить,
      таких случаев за сезон многие десятки и никто шум не поднимает.
      Но здесь же спартак и товарищ федун, хотя федун образование получил в Ростове,
      здесь научился так сказать зарабатывать деньги и вот благодарность.

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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 > vgarakh 6 апреля 2016, 14:38

      Согласен, зачем заставлять оправдываться судью, если он не видел, тут скорее вопрос к боковому. А так пусть сначала научатся в ворота попадать. Продули по-делу. Ростову респект.

      1
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      Рейтинг: +69

      Denros > vgarakh 6 апреля 2016, 15:18

      В случая с первый голом было вне игры на тоненького.В таких случаях по идее дают играть атакующей команде.В случае со вторым голом,там вообще было чисто.

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 6 апреля 2016, 13:24

      А мне нравится, как Спартак после каждого поражения публичные истерики устраивает. Я вообще люблю наблюдать как бабы дерутся.

      -2
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      Рейтинг: +9

      lakz75 6 апреля 2016, 13:21

      Если бы такие голы в ворота Ростова забили, то даже никто бы и внимания не обратил. Ну как же Спартак Федун и т.д. Устроили прямо казнь показную Сколько таких моментов было за время чемпионата и ничего. Играть в футбол надо а потом на судей обращать внимание. Кто не давал защитникам Спартака мешать забивать эти голы?

      1
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 6 апреля 2016, 12:09

      Ну что бы не вести видеоповторы ????не будь первого гола то игра пошла совсем по другому,посмотрел ттд этого матча так у Спартака почти1200 ттд это как в матчах лч так что чёрт знает чем всё закончилось бы

      2
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      Рейтинг: +64

      baltica 6 апреля 2016, 10:51

      Судей понатыкали по всему периметру, а толку ноль...

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 апреля 2016, 08:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да ты прав-все смотрели телевизор-и не надо теперь оправдываться.Я бы вообще его пожизненно дисквалифицировал бы.Тупо взял и подарил три очка Ростову-рутенбергскому.

      -6
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      Рейтинг: +69

      Denros > Диктор 6 апреля 2016, 15:16

      Ты посмотри Свисток,8-16,там всё разобрали.А если ты идиот,ложись в Кащенко,тебя там ждут,слепой дебил.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Denros 6 апреля 2016, 15:54

      ООООО еще один из семейства правильно воспитанных своими родителями-ой как противно отвечать-ужас как не люблю с плебеями разговаривать.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > 6 апреля 2016, 15:56

      Прикольно вот,играли Ростов-Спартак ,а визжат тут и бомжи и кони-с чего бы это.............Все правильно Мутко делает,надо уже судить честно,и вообще скажите спасибо что ваши три очка не отобрали ,горе команда.

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 апреля 2016, 08:03

      Да, хорошего мало :~((

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 апреля 2016, 07:23

      ОТМАЖУТ ЭТОГО БОМЖАРУ))
      ПИТЕРСКИЕ РАЗВАЛЯТ ФУТБОЛ ДО КОНЦА! УЖЕ ВИДИМ БЛЕСТЯЩИЕ ИГРЫ ПИТЕРСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ))))

      -3
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