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    Лига чемпионов. «Бавария» минимально победила «Бенфику»

    «Бавария» с минимальным счетом добыла победу над «Бенфикой» на своем поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Единственный гол в самом начале встречи записал на свой счет хавбек мюнхенцев Артуро Видаль.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    Бавария – Бенфика – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Видаль, 3.

    Бавария: Нойер, Лам, Киммих (Мартинес, 59), Алаба, Бернат, Видаль, Мюллер (Гетце, 84), Алькантара, Дуглас Коста (Коман, 68), Рибери, Левандовски.

    Бенфика: Эдерсон, Элизеу, Жардел, Линделоф, Андре Алмейда, Ренату Санчес, Фейса, Гайтан, Пицци (Самарис, 89), Митроглу (Хименес, 69), Жонас (Сальвио, 82).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2016 23:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 6 апреля 2016, 05:01

      Видаль прямо таки лидер Баварии!!!

      0
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      Рейтинг: +40

      Aiur 6 апреля 2016, 04:03

      у бенфики шансы повысились)

      0
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 6 апреля 2016, 03:55

      Очень слабо! Бавария вообще не впечатлила...

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 6 апреля 2016, 03:29

      Отстойный клуб слил , как это стадо выиграло у зенита не понятно неприятный недоклуп который тратит деньги португальских бабушек. Вернуть деньги рортугальскому народу немедленно !

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 6 апреля 2016, 00:03

      Повезло Баварии забить быстрый гол.
      По игре - ничья

      0
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      Рейтинг: +15

      nail1984 6 апреля 2016, 00:01

      Удачи Бенфике в финале!!!

      0
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      Рейтинг: +15

      nail1984 5 апреля 2016, 23:55

      Удачи Бенфике в ответном матче!!!

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