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    Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико»

    В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико». В первой половине встречи счет открыл Фернандо Торрес, однако за десять минут до конца тайма он был удален с поля за вторую желтую карточку. Во втором тайме сине-гранатовые смогли дожать мадридцев, и благодаря дублю Луиса Суареса добыть победу в поединке.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    Барселона – Атлетико – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Торрес, 25; 1:1 – Суарес, 63; 1:1 – Суарес, 74.

    Барселона: тер Штеген, Пике, Бускетс (Серхи Роберто, 80), Дани Алвес, Маскерано, Альба, Ракитич (Рафинья, 64), Иньеста (Туран, 83), Суарес, Месси, Неймар.

    Атлетико: Облак, Годин, Филипе Луис, Лукас, Хуанфран, Коке, Габи, Сауль (Корреа, 90), Феррейра-Карраско (Фернандес, 53), Гризманн (Тейе, 76), Торрес.

    Удаление: Торрес, 35.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2016 23:40
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +13

      MrAyzeka 6 апреля 2016, 07:13

      Эх Торрес, Торрес, чем навредил тебя Симионе, вышел ломать игроков

      0
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      Рейтинг: +42

      Уличный Пац 90х 6 апреля 2016, 06:08

      после этого матча у меня возникло ощущение что на данный момент первая команда испании не барселона и не реал, а именно атлетико. но не хватает им смелости. во 2 тайме первые минут 20 закрылись и пропустили. надо было играть как реал после удаления но не захотели.красная карточка 60 на 40 .

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      Рейтинг: +139

      palych1974 6 апреля 2016, 05:36

      на 1:0 дома команда Симеоне играть умеет...

      0
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      Рейтинг: +89

      Rash0559 6 апреля 2016, 05:10

      Ответку жду с нетерпением! Пенальт на Лео не поставил немец!!! Чистейший был!!!

      -1
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      Рейтинг: +40

      Aiur 6 апреля 2016, 04:09

      ответный матч будет не менее жарким)

      1
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 6 апреля 2016, 01:12

      "Волевую")))))))))))))))))))) Судейскую, ибо рефери испортил игру.
      Челси, Интер, Реал, Арсенал, МанСити, Милан, Атлетико - давно уже перебор. 10 против 12

      -1
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Aza23becks 6 апреля 2016, 07:12

      бред не неси и лучше напиши, в чем ты не согласен с удалением. или очередная хейтерская чушь?

      -1
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      Рейтинг: +165

      BURNIK 6 апреля 2016, 00:19

      С победой барсуков!!!В ответке Мадрид должен грамотно сыграть.

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 6 апреля 2016, 00:13

      Атлетико валидольно удивил обороной, когда Барса еле-еле отковыряла ТБ>2.5, играя против 10!
      Страшно и интересно представить какой был бы расклад для Барсы, если бы Торреса не удалили))

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      Рейтинг: +319

      alexfor > NapaS 6 апреля 2016, 07:14

      никакого расклада бы страшного не было, ты не заметил, что барса во втором тайме совсем на других скоростях играла? тут бы и торрес не помог, тем более, что он игрок атаки.

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      Рейтинг: +331

      NapaS > alexfor 6 апреля 2016, 23:26

      Не соглашусь с тобой. Атлетик удивительно справлялся и вдесятером почти со всем что предлагала Барса, при полном составе Барсе не поздоровилось бы.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 апреля 2016, 00:11

      "Барсуки", конечно, ух, как хороши! Но, не умаляя их достоинств и невзирая на удаление, на мой взгляд, "АМ" сами во всем виноваты. Прессингуя в 1-ом тайме почти по всему полю, имели оч.хор. шансы, как минимум, на ничью. Но всю вторую половину просто вжались в свою штрафную, стараясь удержать победу. Я еще понял бы, если б играли не с "Барсой", а так...
      Вероятно, ошибка тренера.

      -1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > ШарКий вояж в ТуЛузу 6 апреля 2016, 00:16

      Сложно прессинговать, имея на одного игрока меньше. Ставил на ничью. Увы!

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > kotmyshka 6 апреля 2016, 00:42

      Сложно, не спорю. Но можно! А они даже не попытались, прижавшись не после удаления, а сразу после перерыва.
      P.S. Тоже надеялся на 1:1 и 2:0 в Мюнхене, т.к. люблю делать рискованные ставки. Правда, на "Баварию" ТМ так и не сподобился)).

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > ШарКий вояж в ТуЛузу 6 апреля 2016, 01:41

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      Рейтинг: +226

      LokoBars 6 апреля 2016, 00:03

      Всех с победой!

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