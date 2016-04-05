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    Агент: «Ярмоленко – самый сильный футболист СНГ, который уже созрел для топ-чемпионатов»

    Агент полузащитника киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры своего клиента.

    «Если завтра придет официальное предложение в клуб, о нем объявит президент, будут согласованы все условия – тогда Андрей перейдет, об этом можно будет говорить. А слухов много, потому что, я считаю, что Андрей – самый сильный футболист СНГ сейчас. Футболист, который уже созрел для чемпионата Англии и других топ-чемпионатов: Германии, Испании… Опять же, все будем понимать, когда он перейдет. Потому что слухи надоели, на самом деле. Вот я читал недавно – английский источник утверждает, что уже все, "продали» в «Манчестер Сити». Пока ничего не подписано. Будем ждать завершения этой истории.

    Куда бы я хотел, чтобы он перешел? Только в Англию. Потому что, я думаю, он идеально подходит для английского чемпионата. Мое мнение совпадает с мнением Андрея. Но, повторюсь, мы ждем конкретного предложения – будем его рассматривать. Андрей сказал в одном из интервью: «Меня все устраивает в «Динамо». Если не будет достойного предложения – он останется играть в «Динамо». Сейчас он сосредоточен только на карьере в «Динамо» и сборной.

    Андрей с каждой игрой выглядит все лучше и лучше. Я думаю, летом будет достаточно предложений, но устроят ли они Андрея и Игоря Михайловича Суркиса – никто не знает», – отметил агент.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    05.04.2016 18:50
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa 5 апреля 2016, 20:28

      к чему эти хохляцкие байки

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -12

      клoр > карасевщинa 6 апреля 2016, 00:54

      тебя не спросили идиота кусок

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      serg30 5 апреля 2016, 19:23

      Всяк кулик своё болото хвалит...

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