Хесе: «Бэйл забил чистый гол, но судьи могут ошибаться»

Нападающий «Реала» Хесе Родригес убежден, что рефери напрасно отменил гол Гарета Бэйла в ворота «Барселоны», усмотрев в данном эпизоде нарушение правил.

«Нужно делать свое дело и победить во всех оставшихся матчах, а там будет видно, сможем ли мы вмешаться в борьбу за титул. Сейчас нам нужно сосредоточиться на ближайшем матче Лиги чемпионов.

Бэйл забил чистый гол, но судьи тоже могут ошибаться», — заключил Хесе.