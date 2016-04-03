Хесе: «Бэйл забил чистый гол, но судьи могут ошибаться»

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Нападающий «Реала» Хесе Родригес убежден, что рефери напрасно отменил гол Гарета Бэйла в ворота «Барселоны», усмотрев в данном эпизоде нарушение правил.
«Нужно делать свое дело и победить во всех оставшихся матчах, а там будет видно, сможем ли мы вмешаться в борьбу за титул. Сейчас нам нужно сосредоточиться на ближайшем матче Лиги чемпионов.
Бэйл забил чистый гол, но судьи тоже могут ошибаться», — заключил Хесе.