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    Хесе: «Бэйл забил чистый гол, но судьи могут ошибаться»

    Нападающий «Реала» Хесе Родригес убежден, что рефери напрасно отменил гол Гарета Бэйла в ворота «Барселоны», усмотрев в данном эпизоде нарушение правил.

    «Нужно делать свое дело и победить во всех оставшихся матчах, а там будет видно, сможем ли мы вмешаться в борьбу за титул. Сейчас нам нужно сосредоточиться на ближайшем матче Лиги чемпионов.

    Бэйл забил чистый гол, но судьи тоже могут ошибаться», — заключил Хесе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.04.2016 10:56
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 апреля 2016, 15:25

      Видео добавили бы как рамаса первом тайме удалять сто процентов должны были.... или вначале второго тайма как скосил неймара

      0
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 3 апреля 2016, 15:02

      Плачьте, детки, плачьте..

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 3 апреля 2016, 14:07

      Вы пишите полную ерунду!!!!Бейл был первый на мяче и прыгал первый и поэтому он был выше и ближе к мячу!!!!А тот игрок сам залез под Бейла!!!!!Гол 100% чистый,только в этой девчачей лиги могли такое не засчитать!!!!Повтор смотрел много раз!!!!Хотя Барса не заслуживала поражения,как мне показалось,и я болел за нее!!!!!И кстати нарушение на Месси было на линии,поэтому пенальти там не было только штрафной!!!!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 апреля 2016, 13:37

      Да, офсайда нет, но руками соперника бить не стоит! Гол забит с нарушением правил!

      0
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      Рейтинг: +15

      koenigartur 3 апреля 2016, 12:29

      Чистый гол:)

      4
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      Рейтинг: +20

      Black Jask > koenigartur 3 апреля 2016, 12:30

      Да!!!

      -1
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      Рейтинг: +20

      Black Jask 3 апреля 2016, 11:01

      Все бунтуют "Почему судья не поставил пенальти, Месси упал", а то что гол чистый был всем пофигу???

      0
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      Рейтинг: +22

      Varela6789 > Black Jask 3 апреля 2016, 11:09

      так если бы поставили пенальти, то и рамоса за вторую желтую удалили бы. И в меньшинстве почти весь матч реал мб и не забил бы ни одного гола

      -2
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > Black Jask 3 апреля 2016, 11:15

      Какой же гол чистый,если там Бэйл ударил Альбу локтем в затылок,причём до контакта с мячом?Этот момент вчера и комментаторы проглядели,все подумали на оффсайд,которого не было.

      -2
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      Рейтинг: +20

      Black Jask > Varela6789 3 апреля 2016, 11:21

      Они без Рамоса лучше играли, может и 3:1 выиграли.

      3
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      Рейтинг: +20

      Black Jask > ZENIT GOAL 3 апреля 2016, 11:24

      Во-первых борьба в воздухе разрешена если не целенаправленная. Во-вторых, если ваша команда проигрывает надо признавать, а не винить судью. В-третьих, футбол такая игра непредсказуемая, когда Барселона выиграла 4:0 ни слова не сказал, что там нечестная игра была.

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > Black Jask 3 апреля 2016, 11:29

      Удар локтем в голову - какие тут вопросы?И что значит "не целенаправленная"?
      Прочитай мой коммент на соккере - я виню не судью,а Барсу.
      Когда Барса выиграла 4-0,там и вопросов никаких не было,а вчера они были.Но,повторюсь, не судья стал главной причиной такого результата.Но это не отменяет того факта,что гол Бэйла не засчитали справедливо.

      -3
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      Рейтинг: +20

      Black Jask > ZENIT GOAL 3 апреля 2016, 12:28

      Там удара то локтём не было, как телка падает, меня в Реале за эти падения бесит Роналду и этот ещё упал, просто телки!!!

      -1
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > Black Jask 3 апреля 2016, 13:28

      Не хочу спорить про симуляции,просто пересмотри повтор и обрати внимание на момент на 1:02,там был контакт локтя и головы,до приёма мяча Бэйлом,так что у судьи были все основания гол не засчитать.

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      Рейтинг: +20

      Black Jask > ZENIT GOAL 3 апреля 2016, 16:00

      Может быть всё-таки ты прав, но пенальти не был бы там за штрафной фол был.

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > Black Jask 3 апреля 2016, 21:41

      Про пенальти речи нет,там 100% штрафной.

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      Рейтинг: +20

      Black Jask > ZENIT GOAL 3 апреля 2016, 22:06

      Гол Бэйла только что на передаче признали чистым 100%, так как он был уже в прыжке и игрок Барселоны не успел коснуться мяча.

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