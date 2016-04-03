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    Бэйл: «Барселона» считает себя лучшей в мире, а мы победили на ее поле»

    Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, чья голевая передача помогла его клубу обыграть «Барселону», поставил под сомнение первенство каталонцев в мировом футболе.

    «Если мы хотим стать чемпионами, то были обязаны победить сегодня. Футбол — очень непредсказуемая игра, иногда случаются смешные и неожиданные вещи. Главное — чтобы сегодняшняя победа прибавила команде уверенности. Может быть, вылет из Кубка Испании помог нам: меньше игр, больше времени на отдых.

    Мы доказали, что способны победить любого. «Барселона» считает себя лучшей в мире, а мы победили на ее поле. У нас был план на игру, потому что очевидно, что защита у «Барселоны» не лучшая в мире», — заключил Бэйл.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.04.2016 10:24
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +536

      dolf666 5 апреля 2016, 10:57

      только вот Барселона на 99,9% возьмёт требл второй год подряд, а Реал будет утешать себя этой игрой и гладить богом забытую десиму) да и первый матч, тот что без шансов для Реала, куда аппетитнее был)

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      Рейтинг: +11

      Ronni_10 3 апреля 2016, 14:45

      Какие же они всё-таки высокомерные, да действительно, стоит признать что реал выиграл наверно по делу, Барса вчера показала не лучшую игру, но говорить что защита у Барсы не лучшая, учитывая то что она на первом месте и пропустила меньше всех... бред какой то

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      Рейтинг: +11

      Ronni_10 > DeStar 3 апреля 2016, 14:55

      Ну если только так, то да, могу согласиться

      0
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 3 апреля 2016, 14:24

      ахаха, Реал болbше всех орет что они лучшие в мире... а когда слили 0-4 в первом круге, молчали... Этот матч - чистый отскок Реала

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      Рейтинг: +720

      Flydis 3 апреля 2016, 13:44

      Раскукарекался. Пусть лучше что-нибудь скажет, когда каталонцы выиграют чемпионат Испании.

      0
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      Рейтинг: +77

      Truly 3 апреля 2016, 11:28

      Победили по делу, кто бы что ни говорил. А чемпионами стать - это он, видимо, следующий год имел в виду. Почему нет?

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 3 апреля 2016, 11:23

      Тебя на твоем поле вообще обо.с.сали... иди прикупи себе новый ободок...

      2
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 3 апреля 2016, 11:21

      Когда Барса Реал на из поле раскатывает , ведут себя скромнее хотя бы, именно поэтому людям нравится эта команда

      1
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      Рейтинг: +20

      Black Jask > olic29ivica 3 апреля 2016, 12:33

      терпеть не могу вот это, Барселонские-подстилки если команда проигрывает начинают полоскать всех и судей, команду, себя полоскайте.

      0
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      Рейтинг: +20

      Black Jask > dinar7777dinar 3 апреля 2016, 15:58

      Жить надо не прошлым, а будущим, а кто выиграет чемпионат посмотрим.

      -1
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      Рейтинг: +427

      policepnz 3 апреля 2016, 10:38

      как же арбитр не увидел фол на Месси в 1 тайме!? жесть)

      0
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      Рейтинг: +20

      Black Jask > policepnz 3 апреля 2016, 10:44

      А как же арбитр не увидел, что Бэйл гол второй забил не с офсайда!? Жесть)

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      Рейтинг: +24

      daler_FCB > 3 апреля 2016, 11:11

      Бейл даже не вспомнил где Барса отгрузила 4 гола... хотя и могла по больше..

      -1
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      Рейтинг: +24

      daler_FCB > Black Jask 3 апреля 2016, 11:11

      там не офсайд, а нарушение правила в борьбе!

      -2
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      Рейтинг: +20

      Black Jask > daler_FCB 3 апреля 2016, 12:31

      У тебя в голове нарушение.

      0
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath > policepnz 3 апреля 2016, 14:25

      судbя итак весb матч глорил за Реал...

      -1
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      Рейтинг: +63

      barca9651 3 апреля 2016, 10:26

      кое как отскочили, еще и радуются
      4-0 в первом круге не забываем

      0
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      Рейтинг: +20

      Black Jask > barca9651 3 апреля 2016, 10:46

      Они не виноваты если Бенитес плохой тренер для Реала! В этом и заключается правило футбола "Из меньшего делать большее"

      -2
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Black Jask 3 апреля 2016, 11:23

      Тренер выигрывавший ЛЧ,априори не может быть плохим

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      Рейтинг: +63

      barca9651 > Black Jask 3 апреля 2016, 12:00

      жаловаться на тренера глупо
      на такие матчи у каждого игрока настрой по максимуму и там от тренера практически ничего не зависит

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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 > Black Jask 3 апреля 2016, 13:49

      чувак ты тут не прав после ухода бенитеса у реала 1 поражения с осень.

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