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    Хиддинк: «На Класико влияют культура и политика»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился своим мнением о противостоянии «Барселоны» и «Реала». В свое время голландец возглавлял мадридский клуб.

    «Это что-то огромное. Иногда тренеры теряют контроль, потому что этот матч оказывает сильное влияние на страну.

    Конечно, это спорт – клубы «Барселона» и «Реал». Но на эти игры влияют культура и политика.

    Я участвовал в этих матчах несколько раз, но невозможно описать те чувства, которые испытываешь, находясь в Испании в этот момент», – сказал Хиддинк.

    Матч «Барселона» – «Реал» состоится в рамках 31-го тура Примеры в субботу, 2 апреля. Начало – в 21:30 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    02.04.2016 00:42
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