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    РФПЛ. «Ростов» обыграл «Спартак» и возглавил турнирную таблицу

    В матче 22-го тура РФПЛ «Ростов» у себя дома оказался сильнее «Спартака» – 2:0.

    Таким образом, донская команда временно возглавила турнирную таблицу чемпионата России.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Баштуш, 2; 2:0 – Нобоа, 20.

    Ростов: Джанаев, Кудряшов, Ротенберг (Калачев, 57), Навас, Новосельцев, Баштуш, Гацкан, Нобоа, Полоз (Бухаров, 71), Могилевец, Азмун (Ерохин, 67).

    Спартак: Ребров, Комбаров, Гранат, Паршивлюк (Мелкадзе, 72), Макеев (Попов, 37), Боккетти, Ромуло, Глушаков, Зотов (Зуев, 62), Мельгарехо, Промес.

    Предупреждения: Могилевец, 54; Бухаров, 79 – Комбаров, 33; Зотов, 59.

    Удаление: Комбаров, 80.

    Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 21:26
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    Комментарии105
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    • ...
      Рейтинг: +16

      астрал 3 апреля 2016, 13:26

      позор ЦСКА в еврокубках уже есть. Что покажет Ростов- посмотрим. Но самоотдача и желание будут точно. А все разговоры о судьях - это от лукавого. А сколько раз Ростов засуживали, а при Толстых топили откровенно, забыто? Нет, жизнь- это бумеранг. Так что будьте любезны!

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там > астрал 3 апреля 2016, 15:01

      у тебя мозги в астрале походу. причем тут ЦСКА и еврокубки?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 3 апреля 2016, 08:15

      Результат ожидаемый, но неожиданный...

      1
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 3 апреля 2016, 08:04

      Всё- копец Ростову...

      0
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      Рейтинг: +193

      westerose 3 апреля 2016, 07:33

      Поздравляю Ростов!!! Все ждут от тебя интригу в чемпионате!
      Локо и Спартак пролетели, Динамо в жопе, Зенит и ЦСКА всем уже надоели и видеть эти рожи в еврокубках никто не желает!
      Вся Россия в данный момент болеет за тебя! Вперед, сделай сенсацию -стань чемпионом!

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > westerose 3 апреля 2016, 07:53

      Рассмешил -ВСЯ РОССИЯ -хорош уже врать то-максимум половина Ростовской области-кому нужен такой футбол?????????? Кони тоже покупали себе и очки и как они выступают в Европе не надо тебе напоминать-вот и вас ждет такой же итог выступлений-так судьи хоть объективные.

      -3
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      Рейтинг: +362

      sargassov > Диктор 3 апреля 2016, 08:09

      Насчет пол области, юг России по-тихому за ростов. в этой гонке, тебе, я вижу плохо от этого?!

      4
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > westerose 3 апреля 2016, 11:44

      Ты чё позоришься головастик?твой Ростов в ЛЧ так всосёт.что потом сплёвывать будет пару лет,очнись,да и как клуб,которого признали банкротом,может дальше играть,если надо будет ехать в Лондон,они попродают свои машины,что на билет хватило.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +37

      Grismist > narkozanos 3 апреля 2016, 12:04

      Вот лишь бы ляпнуть. Откуда ты взял, что клуб банкротом признали? Еще даже судебного заседания небыло, не говоря уже о самой процедуре банкротства.

      1
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      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Grismist 4 апреля 2016, 11:06

      Ну,что я ляпнул?что комментатор просит олигархов помочь бабками Ростов во время матча с мясом?или то что их долги,не покрыть прибылью которая у них есть,да и эта муть с долгами давно длиться,пару лет назад они только закрыли на 100лямов долг,и опять сейчас,они никому не нужны

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 апреля 2016, 07:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И не стыдно вам всем ? Совсем вы не болельщики ФУТБОЛА -два гола два офсайта,хорошо что судья уже не посмел третий засчитать.Мне искренне вас жаль ребят,реально грех радоваться таким трем очкам.А теперь давайте опять в тихую ставьте мне минуса.А самое главное это поведение вашего Курбана-который от стыда даже не пошел на после матчовую конференцию-он все же профи-ему стыдно за такие очки.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +193

      westerose > Диктор 3 апреля 2016, 07:36

      да ладно тебе, Спартаку все равно ничего не светит, а так хоть интрига.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 3 апреля 2016, 07:17

      Давай, Ростов, чемпионство...

      4
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 3 апреля 2016, 06:39

      до 21-30)

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > RBW_ 3 апреля 2016, 11:46

      Ахахахах,забудь,конюшка давным давно в Питере ничего не могут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > RBW_ 4 апреля 2016, 11:07

      ну и чё?кто победил то?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 апреля 2016, 06:27

      ростовчане молодцы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 апреля 2016, 02:17

      А может и не временно, если ЦСКА сыграет ничью или проиграет, то на недельку, а то и больше может задержаться на первой строчке

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 3 апреля 2016, 01:45

      Ростов с победой!!!

      4
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