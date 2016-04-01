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    «Райо Вальекано» – «Хетафе»: битва за выживание

    В пятницу стартует 31-й тур испанской Примеры матчем «Райо Вальекано» против «Хетафе». Обе команды находятся на грани вылета, что особенно обострит борьбу в этой встрече: победитель имеет шанс приподняться из подвала турнирной таблицы.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Райо Вальекано» – «Хетафе», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:30.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2016 21:34
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