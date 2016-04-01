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    «Вольфсбург» побьется за место в еврокубках с «Байером»

    28-й тур Бундеслиги откроется в пятницу интереснейшим матчем, в котором «Вольфсбург» на выезде сыграет с «Байером». Изюминка его заключается в битве, что называется, за шесть очков, а именно – за попадание в зону еврокубков на следующий сезон.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Байер» – «Вольфсбург», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:30.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2016 21:36
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +9

      SAPOGSAPOG 1 апреля 2016, 21:38

      http://bombardir.ru/posts/625

      0
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    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 1 апреля 2016, 11:51

      Удачи Волкам.

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