Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью зовет в «МЮ» Игуаина, Морату и Хамеса

    Португальский специалист Жозе Моуринью, который летом должен возглавить «Манчестер Юнайтед», назвал руководству клуба свой «шорт-лист» первых приобретений.

    Особенный хотел бы видеть в составе «красных дьяволов» форварда «Наполи» Гонсало Игуаина, нападающего «Ювентуса» Альваро Морату и полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

    Эти трансферы обойдутся руководству «МЮ» в кругленькую сумму. Авторитетный портал transfermarkt оценивает Хамеса в 80 миллионов евро, Игуаина в 55 миллионов, а Морату в 23,5 миллиона.

    Источник: Don Balon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.03.2016 13:15
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 30 марта 2016, 15:11

      У Моуриньо договор ,что по истечению этого сезона он должен возглавить МЮ,а если этого не произойдет МЮ должно будет выплатить ему кругленькую сумму!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      ARMEN13 28 марта 2016, 15:57

      Так что моур уже в МЮ? Я что то не видел новости что его подписали уже.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      The_Red > ARMEN13 28 марта 2016, 16:12

      Нет. Пока все это на уровне слухов. Вроде как большие предпосылки, что он возглавит. Хотя, по сути, все еще остается вариант с Ван Гаалем. Да и Гиггз может стать главным тренером. В пользу Жозе только один аргумент - яркая вывеска противостояния с Пепом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      The_Red 28 марта 2016, 15:21

      1. Жозе сам не нужен "Юнайтед".

      2. Куда столько форвардов, когда своих хватает?

      3. Игуаин, как минимум, обойдется любой команде в настоящий момент за 70 - 80 миллионов. Мората, пожалуй, тоже подороже. Тем более, что его "Реал" намерен выкупить примерно за эту сумму (по контракту есть условие) и перепродать дороже.

      4. Нужен нормальный центр поля прежде всего. Кроос куда грамотнее будет трансфер. Хамес - это все ближе к атаке. Хотя, его трансфер был бы неплох, конечно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      ☆Diaz●095☆ > The_Red 28 марта 2016, 20:01

      Считаю назначения Гиггза на пост Г. Тренера это риск...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      The_Red > ☆Diaz●095☆ 28 марта 2016, 20:22

      Сейчас по сути любое назначение - это риск))) Учитывая, как долго ведется перестройка. Только Гиггз уже работает несколько лет в команде. Он знает игроков, он знает клуб изнутри и все его традиции. У него есть авторитет.

      А придет Моуриньо и что будет? Команда на 2-3 года, после чего ее заново строить... И никакой молодежи...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 марта 2016, 13:56

      А Руни он куда денет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      The_Red > Asbjorn 28 марта 2016, 15:21

      В полузащиту, видать... Да это все, скорее всего, утка.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11