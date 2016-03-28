Моуринью зовет в «МЮ» Игуаина, Морату и Хамеса

У Моуриньо договор ,что по истечению этого сезона он должен возглавить МЮ,а если этого не произойдет МЮ должно будет выплатить ему кругленькую сумму!
Португальский специалист Жозе Моуринью, который летом должен возглавить «Манчестер Юнайтед», назвал руководству клуба свой «шорт-лист» первых приобретений.
Особенный хотел бы видеть в составе «красных дьяволов» форварда «Наполи» Гонсало Игуаина, нападающего «Ювентуса» Альваро Морату и полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
Эти трансферы обойдутся руководству «МЮ» в кругленькую сумму. Авторитетный портал transfermarkt оценивает Хамеса в 80 миллионов евро, Игуаина в 55 миллионов, а Морату в 23,5 миллиона.