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    Рэшфорду запретили переодеваться с основным составом «Манчестер Юнайтед»

    Молодая звезда «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не допускается в раздевалку к первой команде «красных дьяволов».

    По мнению наставника команды Луи ван Гаала, он наряду с еще несколькими молодыми игроками пока не заработал право переодеваться вместе с основным составом. Голландский специалист настаивает на том, чтобы Рэшфорд, Варела, Уэйр, Райли, Лав и Пул переодевались в раздевалке своей возрастной группы до 21-го года.

    В нынешнем сезоне Рэшфорд провел восемь матчей, в которых отличился пять раз. Из этих голов по два было забито в ворота «Мидтьюлланда» в Лиге Европы, а также «Арсенала» во встрече АПЛ. Кроме того, еще один мяч форвард забил в ворота «Манчестер Сити», став таким образом самым молодым игроком, когда-либо забивавшим в манкунианском дерби.

    Источник: Mirror.co.uk

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    27.03.2016 19:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +193

      westerose 3 апреля 2016, 01:54

      И спать около параши должен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 29 марта 2016, 17:08

      в туалет хоть перед самим матчем надеюсь можно ему?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Federalll 28 марта 2016, 02:10

      Офигеть, это у многих клубов по несколько раздевалок задействованы перед матчем?
      А парню видать еще надо заслужить своим потом нюхать пот костяка команды :)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 28 марта 2016, 00:16

      ЛВГ все не может смириться с фактом,что его дни сочтены)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 марта 2016, 21:41

      Ван Гал опять очередную тупость сделал! Уже не удивляет!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica > ManUtd-Volgograd 27 марта 2016, 22:29

      В чем тупость то, все правильно, и так везде, просто к этому пацану слишком большое щас внимание.

      5
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      ...
      Рейтинг: +150

      MadPampers > ManUtd-Volgograd 27 марта 2016, 23:32

      Возможно он сделал самое умное решение в жизни этого молодого парня

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 27 марта 2016, 21:21

      Какой-то странный подход, философский :D
      Других способов оградить парня от звездной болезни не нашел?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 27 марта 2016, 21:01

      ебать ван галИШКА вобще рихнулся походу...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +208

      Александр Став 27 марта 2016, 20:46

      если бы не этот малый, то быть философу уволенным за вылет из ЛЕ от Мидтьюлланда... а он всё команду по возрасту делит.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 27 марта 2016, 20:13

      Чтобы не зазвездился.

      6
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