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    «ПСЖ» ведет переговоры о покупке 19-летнего хавбека «Росарио Сентраль»

    Вице-президент «Росарио Сентраль» Рикардо Карлони назвал правдой информацию о переговорах с «ПСЖ» на предмет переезда во Францию хавбека аргентинского клуба Ховани Ло Кесло.

    Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 15 миллионов евро, а сам полузащитник входит в число наиболее одаренных футболистов Аргентины.

    «У нас на самом деле была встреча с представителями «ПСЖ» на этой неделе, а на следующую запланирован новый раунд переговоров.

    Мы приложим все усилия, чтобы Ло Кесло оставался в нашем клубе как можно дольше. Аналогично можно сказать и о Франко Серви», – сказал Карлони.в интервью Telam.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2016 21:29
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