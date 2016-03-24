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    Бышовец: «Положительно отношусь к возможному нововведению в Лиге чемпионов»

    Известный российский тренер Анатолий Бышовец считает, что изменение формата Лиги чемпионов скажется положительно на качестве турнира.

    «Я отношусь положительно к возможному нововведению УЕФА. 32 — это то количество команд, которое не переходит в качество. Сейчас в Лиге чемпионов очень много проходных матчей. Это проблема и в организационном плане: количество игр, перелеты, переезды.
    После сокращения количества участников повысится зрелищность игр. Во-первых, вырастет конкуренция между командами и напряженность встреч. Матчи с участием проходных команд с заведомым результатом влияют только на количество голов и на разницу забитых и пропущенных мячей. В остальном интереса у зрителей это не вызывает, и матчи проходят при пустых трибунах», — сказал Бышовец.

    Ранее сообщалось, что с сезона 2018/19 количество участников группового турнира Лиги чемпионов может быть уменьшено до 16, и команды будут поделены на две группы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2016 17:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3931

      Kollljan 24 марта 2016, 21:12

      Если в группах будут играть только чемпионы стран участников, тогда интересно, а если, например, четыре испанских, четыре германских... То какая это лига чемпионов?

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      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 24 марта 2016, 20:26

      Наоборот... в этом сезоне как Казахи сыграли... молодчики интересно было... Сейчас дают возможность поиграть и развиваться всем... А Две группы неинтересно будет...фу фу фу...

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