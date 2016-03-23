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    Хиддинк: «Молодежи нужно постепенно вписываться в игру команды»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк рассказал о том, почему он крайне редко доверяет место в основном составе команды молодым футболистам.

    «Я нечасто выпускаю молодых футболистов, как Лофтус-Чик, Траоре и Кенеди, поскольку английская Премьер-лига очень сложна для них. На данный момент им тяжело повести за собой команду. Глупо требовать от 19-20-летних футболистов игры уровня Лэмпарда, Дрогба и Терри.

    Молодежи нужно постепенно вписываться в игру команды, хотя уже сейчас они приносят большую пользу», — сказал голландец.

    Источник: Twitter

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    23.03.2016 10:51
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