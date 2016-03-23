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    Суарес: «Поспорил с Неймаром на гамбургер перед матчем сборных Бразилии и Уругвая»

    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес надеется на победу своей команды над бразильской сборной в отборочном матче чемпионата мира 2018 года.

    «Мы с Неймаром перед этой игрой поспорили на гамбургер. Естественно, платит тот, кто проиграет. Неймар – очень хороший товарищ, мы всегда шутим друг с другом. Победивший в этой игре будет наслаждаться успехом, а проигравший получит от него утешение. Каждый из нас сделает максимум для своей сборной и страны», — сказал уругваец.

    Встреча южноамериканских команд пройдет 26 марта в Бразилии.

    Источник: Mundodeportivo

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    23.03.2016 07:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +281

      trudovik 24 марта 2016, 12:40

      На гамбургер? Да с их зарплатами можно поспорить на целую закусочную, где готовят этот чертов гамбургер. Вместе с персоналом и парочкой домов в округе...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 марта 2016, 12:20

      Страшно за Неймара, вдруг выиграет, может быть по кусаным Суаресом.

      0
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      Рейтинг: +10

      Aleksander123 23 марта 2016, 12:19

      шансы у Уругвая велики...

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