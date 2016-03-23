Куртуа: «Я предпочитаю защитников сборной Бельгии обороне «Челси»

Вратарь «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился своим мнением о причинах неудачного выступления лондонцев в этом сезоне.

«Я думаю, что наша предсезонная подготовка была слишком короткой. Мы не были готовы физически. Нам нужны были перемены, и приход Гуса Хиддинка хорошо повлиял на нас.

Мы все еще пропускаем много голов, и в этом виновата не только оборона. Хотя я предпочитаю играть с защитниками сборной Бельгии», – сказал Куртуа.