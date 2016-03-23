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    Куртуа: «Я предпочитаю защитников сборной Бельгии обороне «Челси»

    Вратарь «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился своим мнением о причинах неудачного выступления лондонцев в этом сезоне.

    «Я думаю, что наша предсезонная подготовка была слишком короткой. Мы не были готовы физически. Нам нужны были перемены, и приход Гуса Хиддинка хорошо повлиял на нас.

    Мы все еще пропускаем много голов, и в этом виновата не только оборона. Хотя я предпочитаю играть с защитниками сборной Бельгии», – сказал Куртуа.

    Источник: Goal.com

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    23.03.2016 01:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 23 марта 2016, 09:44

      Как тако можно говорить о своих партнерах??Чесли в этом сезоне показывает очень плохой футбол во всех линиях!Не знаю,что именно стало причиной такого спада,но явно не только в защите дело.

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      Рейтинг: +5

      Мutu 23 марта 2016, 07:39

      мда как такое можно говорить как он потом в глаза своим партнерам смотрит
      не стремно да всем футболистам которые несут подобную чушь

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