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    Каспер Шмейхель: «Мы пока ничего не выиграли. Людям нужно расслабиться»

    Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель рассказал о своем отношении к успешному выступлению команды в этом сезоне.

    «Мы пока ничего не выиграли. Думаю, людям нужно немного расслабиться. Впереди еще долгий путь.

    Мы твердо стоим ногами на земле и делаем то, что делали на протяжении всего сезона – движемся от матча к матчу.

    На нас нет никакого давления, мы наслаждаемся футболом.

    Я не ожидал, что мы мгновенно достигнем такого успеха, но всегда верил, что мы способны на что-то особенное. Например, попасть в еврокубки», – сказал Шмейхель.

    Источник: Daily Mail

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    23.03.2016 00:53
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