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    «Реал» больше не нуждается в Де Хеа

    «Реал» намерен предложить новое соглашение голкиперу Кейлору Навасу. Сообщается, что костариканец пользуется абсолютным доверием руководства «сливочных».

    Таким образом, у мадридцев отпадает надобность в приобретении стража ворот «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, которого «галактикос» активно пытались заполучить летом прошлого года. Напомним, сделка была близка к завершению, однако свершиться окончательно ей помешали технические неполадки, возникшие в офисе «Реала».

    В нынешнем розыгрыше Примеры Навас провел 28 поединков, в 10-ти из которых он не позволил соперникам забить ни единого гола.

    Источник: Marca

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    21.03.2016 20:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 22 марта 2016, 21:21

      да если не повторите сценарии КАССИЛАСАМ.Он тоже был один из лучших вратарей РЕАЛА!

      -1
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      Рейтинг: +4257

      mutabor0992 22 марта 2016, 01:14

      Ну ну...Посмотрим что летом будет?

      0
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 22 марта 2016, 01:11

      Вот и отлично,Кейлор заслуживает играть в Реале(в основе) своей игрой

      0
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      Рейтинг: +5

      Karakulov 21 марта 2016, 22:38

      Ну и правильно! Навас шикарный вратарь, один из лучших.

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