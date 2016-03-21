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    Пейчинович: «Мы были лучше тактически»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал матч 21-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:1).

    «Мы выиграли очень важную для нас встречу. Противник был не слабее нас. Мы хорошо играли, имели несколько голевых моментов, забили столько, сколько необходимо для победы.

    Мы переиграли «Краснодар» тактически. Соперник хорошо двигается между линиями. Чтобы победить «Краснодар», нам надо было иметь прекрасную коммуникацию на поле, и мы этого добились. Но хочу отметить, что эта победа была для нас сложной. Особенно в конце матча.

    Мы были готовы к тому, что «Краснодар» устроит навал на наши ворота, и неплохо сыграли в обороне», – сказал Пейчинович.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.03.2016 14:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 21 марта 2016, 14:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Скажи спасибо судьишке... У нас ОЧЕНЬ большая проблема с судейством...

      -4
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Докторо123 21 марта 2016, 19:34

      Даже блять проигрывать не умеете лузеры,а то быки,коровы вы без понтовые ищите в судьях проблемы, всё по делу ,там за нырок карточка должна быть,так что молчи судья вам подыгрывал за молочку!

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 > zra78 24 марта 2016, 16:25

      Роман zra78 вам молодой чемодан срочно надо бежать к психиатру ! Срочно !!!

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