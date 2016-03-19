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    Аллегри: «Поражения и удары судьбы необходимы, если ты хочешь стать великим»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, как себя чувствует после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии».

    «Да, мы пересматривали игру с «Баварией». Какой бы ни был результат, всегда делаем работу над ошибками.

    Разочарование – это обычное явление, тем более, если учесть, что твоя команда в двух поединках ни в чем не уступала «Баварии». Но «Ювентус» возглавляет таблицу Серии А, добрался до финала Кубка Италии и уже завоевал Суперкубок.

    Я ни о чем не жалею. Пройти через такие моменты просто необходимо, если ты хочешь стать великим. Для достижения побед ты обязан хорошо выдерживать удары и реагировать на них. Было б очень просто, если бы удары наносил только ты сам», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    19.03.2016 17:19
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