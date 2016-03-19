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    Хиддинк: «Фалькао набирает форму»

    Наставник «Челси» Гус Хиддинк рассказал о состоянии форварда Радамеля Фалькао.

    «Фалькао восстановился после травмы и набирает физическую форму. Он прибавляет. Последние десять дней Радамель тренировался с главной командой.

    После перерыва на игры сборных мы посмотрим, набрал ли он полностью форму и сможет ли бороться за место в основе. Нам надо подождать и посмотреть, как он будет чувствовать себя после интенсивных тренировок», – сказал Хиддинк.

    В нынешнем сезоне Фалькао провел за «Челси» девять матчей, в которых забил один гол.

    Источник: ФК «Челси»

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    19.03.2016 09:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 19 марта 2016, 12:29

      а где Пато??? зачем его вообще купили если не будет играть?? я его лишь один раз разминающимся видел

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