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    Ван Гаал: «У Ливерпуля» была свободная неделя, а мы играли с «Вест Хэмом»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал исход ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ливерпуля» (1:1). В первой встрече «МЮ» уступил со счетом 0:2 и теперь покинул турнир.

    «Результат очень разочаровывает. У нас мог быть шанс – такое чувство царит в раздевалке. Мы создали достаточно моментов, чтобы победить, и знали, что если будем атаковать, то свои моменты получит и «Ливерпуль».

    В перерыве все были разочарованы пропущенным голом. Если бы не он, то все было бы возможно.

    Игроки сделали все возможное и даже больше. Я доволен, что болельщики это видели и аплодировали в конце игры.

    У «Ливерпуля» была свободная неделя, а мы играли с «Вест Хэмом». Кроме того, нам была нужна удача, хотя плохо, когда так говорит тренер», – сказал ван Гаал.

    Источник: BBC

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    18.03.2016 02:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +40

      Даньчез 18 марта 2016, 12:20

      ясно, Луи)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 18 марта 2016, 12:18

      Плакса, нытик...будь мужиком, скажи, что проиграли потому что Ливерпуль, конкретно в этих матчах был лучше!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      @edm.music 18 марта 2016, 12:16

      да ты заее!!ал оправдываться уже!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 18 марта 2016, 09:31

      А-ха-ха-ха!
      А еще в фамилии никченного тренера 2 буквы А - это тоже повлияло на результат матча )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 18 марта 2016, 07:20

      Сколько можно отматываться,плакать,винить календарь,судей и бог знает кого??Не надоело ещё??Пора понять,что надо уходить!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Vinnie Jones 18 марта 2016, 06:13

      Моуриньо еще на один шаг ближе к МЮ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      TripLike 18 марта 2016, 03:00

      Он привил манчестеру слабую,унылую игру уровня астон виллы,беги-навешивай бей,Ван Гаал Уровень ФНЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 18 марта 2016, 02:52

      Смешно...

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 марта 2016, 02:12

      Опять не Луи виноват?

      0
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