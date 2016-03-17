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    Кин: «В «Арсенале» есть группа слабых игроков, и они обманывают болельщиков»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился своим мнением об игре «Арсенала» после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:3).

    «У них есть группа слабых игроков, которые не могут настроиться на некоторые матчи. На протяжении последних месяцев на команду оказывалось сильное давление, и если ты не умеешь с ним справляться, то тебе нечего делать в «Арсенале».

    Противостояние с «Барселоной» было проиграно в первом матче, а уступить со счетом 1:3 не стыдно, бесспорно. Они старались.

    Но для тренера и болельщиков, наверное, тяжело видеть, как игроки настраиваются на определенные игры, но не могут настроиться на домашние встречи с «Уотфордом» или «Суонси». В этом смысле футболисты обманывают болельщиков», – сказал Кин.

    Источник: The Sun

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    17.03.2016 23:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 18 марта 2016, 00:46

      Худшим на поле вчера был Озил. Это его Кин имеет в виду, говоря о слабых игроках?

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