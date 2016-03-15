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    Руни: «Пройти «Ливерпуль» – выполнимое задание»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что манкунианцам по силам отыграться в ответном матче 1/8 Лиги Европы против «Ливерпуля». Напомним, в первой встрече «МЮ» уступил со счетом 0:2.

    «Нам будет очень непросто попасть в следующий этап. «Ливерпуль» не собирается терять свое преимущество, но отыграть два гола – выполнимое задание. У нас в команде собраны хорошие игроки, и многое решит первый гол. Если его забьем мы, то снова будем в деле», – сказал Руни.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится в четверг, 17 марта. Начало – в 23:05 по московскому времени.

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.03.2016 22:20
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 марта 2016, 20:06

      В том то и дело что "если забьём"....))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 16 марта 2016, 09:46

      Неа, нет шансов))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Liverpool-The-Best 17 марта 2016, 20:06

      Дай Бог)

      0
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