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    Кайседо: «Буду рад возможности оказаться в России»

    Форвард «Эспаньола» Фелипе Кайседо, ранее выступавший за «Локомотив», очень хочет снова побывать в России. По словам футболиста, он будет рад попасть в состав сборной Эквадора на чемпионат мира в 2018 году.

    «Буду рад возможности оказаться в России. Россия – очень футбольная страна. На трибунах болеют весьма эмоционально, стадионы всегда заполнены. Это будет превосходный чемпионат мира, и, если мы сможем пробиться туда, я буду счастлив. Именно в России я сумел обратить на себя внимание футбольной Европы, и у меня там осталось много хороших друзей. Хочу надеяться, что мы завоюем право поехать туда», — заявил футболист.

    27-летний нападающий выступал в составе «железнодорожников» с 2011 по 2013 год.

    Источник: УЕФА

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    15.03.2016 13:58
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 15 марта 2016, 14:07

      "Стадионы всегда заполнены")) Фелипе играл в какой-то другой России

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 15 марта 2016, 14:06

      Россия – очень футбольная страна. На трибунах болеют весьма эмоционально, стадионы всегда заполнены


      ахахаха

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > VGreen 15 марта 2016, 18:08

      Улыбнуло)))

      0
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