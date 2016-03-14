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    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Дембеле

    «Манчестер Юнайтед» заинтересовался нападающим «Ренна» Усмане Дембеле. Ранее СМИ распространили информацию, что «Барселона» хотела бы видеть 18-летнего француза у себя и готова заплатить за него 35 миллионов евро.

    Отметим, что первый профессиональный контракт, рассчитанный на три года, Дембеле подписал лишь в октябре прошлого года. Тем не менее, уже сейчас за ним наблюдают скауты многих ведущих европейских клубов.

    В текущем чемпионате Франции форвард провел 18 поединков, забил девять мячей и сделал четыре результативных передачи.

    Источник: Daily Mail

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    14.03.2016 20:44
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