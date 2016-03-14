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    Нордтвейт не будет продлевать контракт с «Боруссией»

    Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Ховард Нордтвейт принял решение покинуть свой клуб по окончании сезона.

    «Это было очень тяжелое решение для меня. Я знаю, что у меня есть в «Боруссии».

    Я люблю этот клуб. Я провел здесь 5 с половиной лет, у меня здесь есть друзья. Мне 25 лет, у меня есть шанс направить карьеру в другую сторону, новый вызов для меня.

    Мне больно покидать Менхенгладбах, но это решение не против «Боруссии», а ради чего-то нового», – сказал игрок.

    В текущем розыгрыше Бундеслиги хавбек сыграл 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Боруссия» Менхенгладбах

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    14.03.2016 16:23
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