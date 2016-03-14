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    Бывший арбитр ФИФА: «Пусть Карасев доказывает свой высокий уровень»

    Бывший арбитр ФИФА Валерий Бутенко отреагировал на назначение Сергея Карасева на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона»«Арсенал».

    «Карасеву доверяют, так что пусть демонстрирует качественное судейство и стабильность, которой ему порой не хватает. Что в чемпионате России, что в международных европейских кубках обязательно у него что-то случается. Карасев варится в этом уже не первый год, авансов ему выдано достаточно. Пусть теперь доказывает свой высокий уровень.

    Судья высокого уровня – это стабильный судья. Уверенная работа должна быть на протяжении многих сезонов, тогда уже можно говорить о высоком классе рефери. Карасев попал в топ-группу европейских арбитров, значит ему, к счастью, доверяют», — сказал Бутенко.

    Как сообщалось ранее, «Барселона» и «Арсенал» сыграют в среду, 16 марта. Начало матча в 22:45 по мск.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2016 14:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17

      jungler 14 марта 2016, 22:59

      Ну если так, как пишут тут все, значит есть подозрение, что делают специально, чтобы удаить по репутацию России в целом. Ну европейцы спецы по этому вопросу. Все это, конечно, мое чисто шизофреническое мнение.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 марта 2016, 16:51

      Доказывать нечего, ага, ибо высокий уровень - липа. Доверяют Карасёву лишь те, кто дают ему заказы.

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      Рейтинг: +18

      THESAND 14 марта 2016, 16:41

      В Карасеве строгость подкупает. Не Джанлуиджи пока, но, если будет регулярный международный опыт - почему нет?

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > THESAND 14 марта 2016, 16:55

      Добавлю, избирательная и показушная строгость, ага, вспомни матч Терек - Ростов, после которого Карася отстранили на несколько месяцев: все карточки только Ростову, все фолы - ему же. На бесчинства тогда ещё кадыровца Кудряшова - ноль внимания. Карась - нечестный и, наверное, трусливый человек.

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      Рейтинг: +81

      palik > THESAND 14 марта 2016, 21:35

      Джанлуиджи? Случаем не Пьерлуиджи?

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