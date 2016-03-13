Клопп заинтересован в приглашении Гетце

По информации испанского портала Fichajes, «Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения хавбека «Баварии» Марио Гетце в ближайшее трансферное окно.

Источник утверждает, что в услугах 24-летнего игрока сборной Германии заинтересован лично главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп, который работал с ним в дормундской «Боруссии». Покупка полузащитник может обойтись красным в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Гетце принял участие в восьми поединках Бундеслиги, забил один гол и сделал три результативных передачи.