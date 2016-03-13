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    Зинченко: «Возможный вылет «Уфы»? У нас есть все, чтобы показывать хороший футбол»

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко после поражения в матче 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:2) заявил, что его команда располагает хорошими игроками и тренерским штабом, чтобы сохранить прописку в чемпионате России. Отметим, что на данный момент уфимцы занимают 14-е место в турнирной таблице.

    – Как «Уфа» планирует выбираться из непростой ситуации?

    – У нас хорошая команда, тренерский штаб – у нас есть все, чтобы показывать хороший футбол. К сожалению, сейчас результат не в нашу пользу, но, в принципе, по игре мы не дали ничего создать кроме момента с пенальти и концовки, когда не разобрались в эпизоде, и Самедов все здорово исполнил.

    – Много слухов ходит касательно вашего будущего. Это как-то мешает готовиться к матчам и показывать свой уровень?

    – Нисколько. Я стараюсь про себя не читать и не зацикливаюсь на этом.

    – Каковы теперь шансы «Уфы» остаться в Премьер-лиге?

    – Нам еще предстоит немало игр, так что сделаем все, чтобы выполнить свою задачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2016 20:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 20:48

      Ну, если только Газизов подсуетится, перетрёт с кем надо, ага.

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