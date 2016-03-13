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    Энрике: «Иногда мне кажется, что соперники ничего не могут с нами поделать»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от действий своих подопечных в матче 29-го тура Примеры против «Хетафе» (6:0).

    «У нас уникальная команда, похожих на нее нет. Иногда мне кажется, что соперники ничего не могут с нами поделать.

    Когда мы настолько точно играем, то для соперников это создает большие сложности. Мы переживаем прекрасные моменты и полны уверенности», – сказал Энрике.

    Также наставник прокомментировал выход в стартовом составе Мунира Эль-Хаддади вместо Луиса Суареса.

    «Тренером «Барсы» быть интересно. Когда ты меняешь состав, тебя спрашивают: «Зачем вы сделали замены?», когда не меняешь, спрашивают: «Почему они не играют?».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2016 00:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +78

      msbleff 13 марта 2016, 03:22

      если ты уйдешь в тот же самы хетафе, от тебя толку особо не будет. тренировать барсу,особым умом обладать не надо.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +34

      VлAд > msbleff 13 марта 2016, 07:26

      Особым умом обладать не надо, чтобы написать такой комментарий

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Bacelona champion > msbleff 13 марта 2016, 10:28

      Мы уже видели , что тренер Барсе еще как нужен , сколько сезонов были провальными до прихода Энрике , так что закрой свою варежку и не умничай!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +78

      msbleff > Bacelona champion 13 марта 2016, 13:19

      с матерью своей общайся так,понял агродаун?

      -1
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