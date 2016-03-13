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    РФПЛ. «Зенит» одержал победу над «Рубином»

    В матче 20-го тура РФПЛ «Зенит» на стадионе «Петровский» был сильнее «Рубина» 4:2. Дубль в составе победителей оформил Данни.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 4:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Данни, 5; 2:0 – Дзюба, 42; 3:0 – Халк, 48; 3:1 – Девич, 64; 4:1 – Данни, 65; 4:2 – Портнягин, 68.

    Зенит: Лодыгин, Жирков, Ломбертс, Нету, Смольников, Витсель, Маурисио (Хави Гарсия, 65 Юсупов, 76), Данни, Шатов, Дзюба (Кокорин, 81), Халк.

    Рубин: Рыжиков, Бергстрем, Пилявский (Котуньо, 46), Кверквелия, Кузьмин, Ткачук, Оздоев, Камболов, Канунников (Карадениз, 70), Цакташ (Девич, 53), Портнягин.

    Предупреждения: Жирков, 25; Нету, 40 Камболов, 58.

    Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2016 21:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +58

      PTZevolution 13 марта 2016, 23:11

      Вы мне лучше скажите. что за дибильная музыка постоянно играет, после каждого гола Зенита?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > PTZevolution 14 марта 2016, 05:07

      Если лично ТЫ после каждого гола Зенита слышишь дебильную музыку - то наверное это у тебя в пустой башке громыхают колокольчики-бубенчики.
      Поможе
      т операция. Трепанация, лоботомия, выковыривание лишнего пластилина, проветривание. Запиши себе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 марта 2016, 21:48

      Нас с победой.
      -
      Осталось сыграть треть чемпионата.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 21:48

      Весёлая игра, блин, казалось Зенит крупно выиграет, но Рубин, спасибо ему, не бросил играть, ага. Пошла игра у Халка и Дзюба ожил, листочки распустил. Орлов Г.С. похоже докатился до упора, уже даже не смешно, ага.

      8
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Aztec58 13 марта 2016, 22:18

      Орлову уже давно пора заканчивать,за какие заслуги его держат,не понятно

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7

      ХАЛКинГОООООООЛ!!! 13 марта 2016, 21:40

      А сам матч-качели. Хотя Зенит безусловно был лучше. Ну еще бы после вылета из ЛЧ.

      5
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      Рейтинг: +7

      ХАЛКинГОООООООЛ!!! 13 марта 2016, 21:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кокорин еще забьет... Нужна игровая практика.Хотя бы на один тайм.

      -10
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      Рейтинг: +253

      stop 13 марта 2016, 21:32

      Всё здорово , но пропускать два мяча за матч не допустимо !

      1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 13 марта 2016, 21:32

      Псевдотренер выпустил Гарсию, убрав идеально игравшего Моурисио, из левой опорной зоны Зениту тут же пришел гол, после чего рыжий испугался, и поменял только что вышедшего Гарсию на Юсупова. Но этого мало, он еще и гламурного мальчика выпустил вместо Дзюбы, лишив Зенит возможности поменять травмированного вратаря. Комментарии излишни.

      0
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha > Степашкин Вова 14 марта 2016, 09:18

      Игру с Бенфикой слили по тихому. Это ясно как божий день. Играть еще два матча в четверть финале лиги чемпионов, заранее зная исход не имело никакого смысла. Пустая трата сил. Пять миллионов евро за выход в четверть финал - это не та сумма, которая смогла бы компенсировать Зениту не выход в ЛЧ на следующий сезон. При том, что в чемпионате каждая игра на счету.

      1
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      Рейтинг: +407

      18JG 13 марта 2016, 21:28

      Борьба за золотишко только начинается)

      -3
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат > 18JG 13 марта 2016, 21:33

      Неправда, между ЦСКА и Ростов, она шла уже давно, вы просто не заметили.

      1
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