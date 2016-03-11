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    Григорий Суркис: «У Киева есть хорошие шансы принять финал ЛЧ 2018 года»

    Вице-президент УЕФА Григорий Суркис рассказал о том, как продвигается работа по получению Киевом права на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.

    «В направлении продвижения заявки на получение права проведения финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 проделана огромная работа. Об этом знают непосредственно в УЕФА и учтут это, когда будет приниматься решение.

    У нас есть гарантии и поддержка президента Украины, есть понимание с государственными органами и городом, с правоохранительными органами.

    Огромным плюсом для нашей заявки является еще и тот факт, что поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Манчестер Сити» прошел без каких-либо нареканий и замечаний со стороны УЕФА.

    У меня гарантий нет, но у нас есть хорошие шансы принять решающий матч Лиги чемпионов 2018 года», – приводит слова Суркиса Sportarena.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2016 22:12
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 марта 2016, 18:21

      Одна игра без ЧП не показатель.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 11 марта 2016, 22:56

      В стране бы порядок сначала навели

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ugar1 11 марта 2016, 22:15

      0

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