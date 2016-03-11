Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини: «На месте «ПСЖ» я бы точно не отпускал Ибрагимовича»

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини считает, что «ПСЖ» стоит продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

    «Даже в таком возрасте он все равно создает разницу – совсем недавно мы видели это в матче с «Челси». На месте «ПСЖ» я бы точно не отпускал его», – сказал Манчини.

    Также наставник «Интера» прокомментировал возможность перехода Ибрагимовича в миланский клуб.

    «Все зависит от того, что намеревается делать президент в следующем сезоне. Но в любом случае подписать игрока «ПСЖ» тяжело».

    Нынешний контракт Ибрагимовича с парижанами истекает летом 2016 года. Ранее появлялась информация о том, что футболист может перебраться в АПЛ или МЛС.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2016 21:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11