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    Рио Фердинанд: «Сказке конец»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд остался разочарован игрой подопечных Луи ван Гаала в матче 1/8 финала ЛЕ против «Ливерпуля» (0:2).

    «Сказке конец. Нет борьбы, остроты, команда не сыграна. Во втором матче нужно сильно поменять игру, потому что так они ничего не выиграют. «Ливерпуль» был лучше по всем параметрам, они играли, как «Юнайтед» должен был», - сказал Фердинанд.

    Ответная встреча состоится 17 марта.

    Источник: BT Sport

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    11.03.2016 06:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 11 марта 2016, 11:12

      Тренера поменяйте и все будет хорошо!Конечно ЛВГ заслуженный тренер,но его бы так не гнобили,будь он немножко смелее.В поражения команды всегда виноват тренер,иначе зачем он вообще нужен!А искать во всех провалах виноватых-это поступок трусливого человека,найти в себе сиди и признаться в полном провале,другое дело!

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      Рейтинг: +117

      Marchen 11 марта 2016, 08:21

      всё так!
      мю стух в конец

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