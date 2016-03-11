Рио Фердинанд: «Сказке конец»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд остался разочарован игрой подопечных Луи ван Гаала в матче 1/8 финала ЛЕ против «Ливерпуля» (0:2).

«Сказке конец. Нет борьбы, остроты, команда не сыграна. Во втором матче нужно сильно поменять игру, потому что так они ничего не выиграют. «Ливерпуль» был лучше по всем параметрам, они играли, как «Юнайтед» должен был», - сказал Фердинанд.

Ответная встреча состоится 17 марта.